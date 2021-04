Genova – Ancora volontari in azione per ripulire i sentieri genovesi. Genova – Ancora volontari in azione per ripulire i sentieri genovesi.

Domenica scorsa 60 volontari, tra cui bambini e ragazzi, hanno scelto di aderire all’iniziativa di Plastic Free dedicandosi ai sentieri che dal capolinea della funicolare portano a Righi.

Una giornata di pulizie che ha portato alla raccolta di 700 chili di rifiuti, un traguardo importante per poter tornare a valorizzare i percorsi naturalistici che Genova offre a poca distanza dal centro abitato.

L’evento di Plastic Free è stato organizzato in contemporanea con altre città italiane e lo scopo dei volontari, oltre alla rimozione dei rifiuti, è quello di sensibilizzare circa il pericolo dell’inquinamento da plastica, in particolar modo della plastica monouso.

Una domenica all’insegna delle attività per l’ambiente che ha visto l’impegno anche di altri associazioni come, ad esempio, i Genova Cleaners che si sono dati appuntamento sulla spiaggia di Sturla e insieme agli scout hanno ripulito il litorale portando via 14 sacchi della spazzatura pieni di rifiuti.