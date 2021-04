Rapallo (Genova) – “Oggi abbiamo sfiorato la tragedia. Non si può andare avanti così”. Rapallo (Genova) – “Oggi abbiamo sfiorato la tragedia. Non si può andare avanti così”.

Con queste parole affidate a Facebook il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha commentato quanto accaduto questa mattina in via Betti quando una lastra di alluminio si è staccata dal viadotto della A12 precipitando e finendo su un’auto parcheggiata.

Un distaccamento pericoloso che, solo per un puro caso, non ha avuto esiti peggiori.

“Devo esprimere profonda indignazione per quanto accaduto stamane nella parte a monte di via Betti – scrive il sindaco rapallese – dove una piastra di alluminio, staccandosi dal viadotto autostradale, dopo una caduta di decine di metri ha finito per colpire un’automobile in sosta in un’area privata. Fortunatamente, all’interno e in prossimità del mezzo non era presente nessuno”.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale insieme alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco che, immediatamente, hanno effettuato i controlli del caso mentre la lastra di alluminio, come specifica il primo cittadino, è stata sequestrata.