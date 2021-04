Genova – E’ un uomo di 61 anni, residente in via San Martino, nell’omonimo quartiere genovese, l’uomo accusato di essere il molestatore della ragazza che aveva denunciato di aver subito atti osceni durante un viaggio in autobus.

A identificarlo, grazie ad una serie di elementi, i carabinieri della compagnia di Sampierdarena che sono risaliti alla sua identità e lo hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico e molestie.

Secondo i militari sarebbe stato l’uomo a masturbarsi davanti alla giovane sull’autobus della linea 7 senza che nessuno intervenisse.

La ragazza era stata l’unica a ribellarsi spingendo l’uomo a scendere subito dall’autobus per evitare problemi, all’altezza di via Fanti d’Italia.

Il molestatore aveva fatto perdere le sue tracce tra la folla ma la giovane aveva deciso di denunciare comunque l’episodio avviando le indagini.

Grazie ad una serie di prove ed elementi i carabinieri sono giunti all’identità anche grazie ai precedenti dell’uomo.

Ora la persona verrà processata e se colpevole, condannata ma resta l’amarezza per quanto avvenuto sull’autobus senza che nessuno intervenisse in difesa e sostegno della giovane che ha trovato il coraggio di ribellarsi e di denunciare un episodio come ne avvengono tanti che spesso restano impuniti.