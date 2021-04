Genova – Sono 7 decessi e 225 i nuovo contagi da Covid-19 riscontrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 3.142 tamponi molecolari analizzati.

Dettaglio dei 225 nuovi contagi per residenza:

IMPERIA (Asl 1): 35

SAVONA (Asl 2): 53

GENOVA (Asl 3): 86

CHIAVARI (Asl 4): 22

LA SPEZIA (Asl 5): 28

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

Casi totali da inizio emergenza = 98.154 (+225)

Attualmente positivi = 6.132 (-57)

596 (-5 in ospedale (di cui 72 in terapia intensiva / TI, +0)

5.529 in isolamento domiciliare (-46)

Guariti = 87.886 (+275)

Deceduti = 4.136 (+7)

Tamponi = 1.162.585 (+3.142)

Tamponi antigenici rapidi = 243.670 (+1.663)

Ospedalizzati = 596 (72 TI)

Asl1 = 107 (7 TI)

Asl2 = 108 (13 TI)

San Martino = 120 (23 TI)

Galliera = 67 (5 TI)

Gaslini = 2

Asl3 Villa Scassi = 88 (6 TI)

Asl3 Gallino = 1

Asl4 = 40 (6 TI)

Asl5 = 63 (12 TI)

Attualmente positivi per residenza = 6.132

IM = 901

SV = 1.135

GE = 3.082

SP = 710

Fuori regione = 91

Altro o in fase di verifica = 213

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 6.399

Asl1 = 1.489

Asl2 = 1.210

Asl3 = 2.201

Asl4 = 443

Asl5 = 1.056

Vaccini Covid

Consegnati = 589.290

Somministrati = 545.765 (93% dei consegnati)

Vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale a ieri = 156.26