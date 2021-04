Genova – Sono in corso le operazioni di soccorso per raggiungere la persona trovata priva di coscienza sul sentieri per i Laghetti di Nervi.

Secondo quanto finora riportato, la persona infortunata sarebbe rimasta coinvolta in una caduta perdendo i sensi.

La segnalazione ha fatto scattare i soccorsi e sul posto, a circa un’ora di cammino dalla strada, si stanno dirigendo gli uomini dei Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino.

Anche l’elicottero Drago si è alzato in volo per cercare la ferita.

Intanto, nella giornata di ieri un giovane è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova dopo una caduta e una brutta lesione a una gamba.

Il ragazzo è caduto da quattro metri rovinando malamente e riportando diverse lesioni.

Immediata la chiamata dei giovani che si trovavano con lui e l’arrivo sul posto dei soccorritori.

Vista la gravità delle ferite e la dinamica, il giovane è stato trasferito in codice rosso, quello di massima gravità.

Fortunatamente, gli accertamenti condotti dai sanitari dell’ospedale non hanno evidenzialo lesioni che potrebbero mettere a rischio la sua vita.

I laghetti di Nervi sono meta, soprattutto nel fine settimana, di tantissime persone che scelgono il sentiero per passare qualche ora nel verde, a pochi passi dalla città.

Una serie di specchi d’acqua e cascate lungo un percorso di circa sei chilometri che, dalle prime giornate di sole primaverile, diventa meta dei genovesi.