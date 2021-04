Genova – Acqua che si colora di marrone ed un odore nauseabondo che sale dal mare e si sparge per il quartiere. Ancora uno sversamento “misterioso” nella zona di molo Archetti a Pegli.

L’emergenza dura da ieri e ancora nessuna spiegazione è stata data a quanto ciclicamente avviene nella zona.

Per i residenti non ci sono dubbi, qualcosa scarica a mare residui che possono essere di fogna o comunque lavorazioni “non profumate” ma per i tecnici chiamati a più riprese a verificare quanto avviene il mistero resta.

Nella zona di molo Archetti, evidentemente, sfocia un qualche corso d’acqua tombinato e sarebbe sufficiente risalirlo con una ispezione tecnica per capire dove avviene lo scarico inquinante.

Si possono anche fare “prelievi” a monte, risalendo via via la condotta, per scoprire a quale altezza avviene lo sversamento e concentrare poi le indagini nella zona.

Di certo i pegliesi vorrebbero che il problema venisse risolto prima dell’inizio dell’estate quando il mare diventerà una meta per qualche ora spensierata e la frequentazione della parte a mare del quartiere dovrebbe – è auspicabile – aumentare per effetto della progressione dei vaccini.