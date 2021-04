Genova – Licenza sospesa per cinque giorni e diverse sanzioni amministrative per un locale di via Fillak, a Sampierdarena, dove ieri pomeriggio due clienti sono stati sorpresi a consumare bevande alcoliche direttamente al bancone.

Gli agenti della Polizia Amministrativa, nell’ambito dell’attività di controllo per l’osservanza delle norme per il contenimento della pandemia da Covid-19, hanno effettuato controlli in un circolo privato riscontrando numerose violazioni.

Particolarmente, il circolo El Istillerò non ha rispettato le misure urgenti imposte dalla situazione sanitaria, somministrando bevande alcoliche a due clienti per il consumo nei locali al chiuso.

Sono stati disposti cinque giorni di chiusura per impedire ai gestori di continuare a mantenere questo tipo di atteggiamento.

Lo scorso 2 aprile il circolo era già stato sanzionato per lo stesso motivo, e anche il quella circostanza era stata disposta la chiusura dell’esercizio per cinque giorni.

I clienti identificati sono risultati cittadini stranieri non in regola sul territorio italiano e sono stati multati perché non hanno rispettato la normativa covid-19.

Il circolo è incorso anche in altre violazioni amministrative avendo somministrato bevande alcoliche a clienti non associati al circolo e non avendo predisposto la cartellonistica prevista dalla normativa sul divieto di fumare.