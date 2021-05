Genova – Continua la campagna di vaccinazione di massa e mentre in Italia l’obiettivo di somministrare 500mila vaccini al giorno, anche la Liguria corre per immunizzare la popolazione nel minor tempo possibile.

A proposito dell’avanzamento della campagna di vaccinazione, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha fatto il punto della situazione tramite un post sulla sua pagina Facebook.

“Anche in questo weekend la campagna vaccinale in Liguria è andata avanti a pieno ritmo – scrive il governatore – abbiamo registrato un nuovo record, con oltre 78mila vaccini negli ultimi sette giorni. Abbiamo somministrato il 96,4 delle dosi che ci sono state consegnate e se ne arriveranno ancora abbiamo una macchina pronta ad accelerare ulteriormente. Oggi i liguri che hanno completato il ciclo vaccinale hanno superato quota 200mila, mentre il 27,98% della popolazione ha ricevuto la prima dose, il 4,18 % in più della media nazionale”.

Toti ha poi proseguito: “La curva del contagio continua a scendere anche se crescono un po’ gli ospedalizzati come ogni domenica, per effetto della riduzione delle dimissioni nei fine settimana. Non abbassiamo la guardia, andiamo incontro alla seconda settimana in zona gialla e il nostro impegno sarà massimo per continuare su questa strada e permettere al Paese di ripartire”.