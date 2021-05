Genova – E’ rimasto lontano da casa per tre settimane e quando è tornato si è trovato l’appartamento svuotato di ogni oggetto di valore. Brutto rientro a casa per un ottantenne residente nelle vicinanze di piazza Manin, a Castelletto.

L’anziano era rimasto lontano da casa per tre settimane per motivi di famiglia e quando è rientrato ha scoperto che i ladri gli avevano svaligiato la casa portando via – con comodo, è il caso di dirlo – persino i lampadari ed un orologio a pendolo di grosse dimensioni.

Un furto “anomalo” visto che i ladri di appartamento, di solito, portano via solo oggetti facilmente trasportabili e soprattutto che possono essere nascosti facilmente.

In questo caso i ladri hanno forzato una finestra e poi, con tutta calma, hanno svuotato l’appartamento di ogni cosa possa avere un valore economico.

La polizia sta indagando proprio su questi particolari e la polizia scientifica cerca tracce nell’appartamento che potrebbero fornire prove per inchiodare i responsabili che potrebbero aver avuto informazioni sugli spostamenti dell’uomo e sugli oggetti di valore presenti nell’abitazione.