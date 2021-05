Genova – Ancora 10 vittime del coronavirus in Liguria. Li ha registrati l’ultimo bollettino sanitario della Regione Liguria che fotografa quotidianamente l’andamento dell’emergenza covid nella nostra regione.Il numero ancora molto alto dei decessi preoccupa gli operatori sanitari poiché dovrebbe calare per effetto della campagna di vaccinazione in atto che, via via, aumenta il numero delle persone immunizzate.

In calo, invece, il numero dei nuovi casi di contagio da coronavirus. Il bollettino ufficiale della Regione Liguria ne registra 161 scoperti con 4.095 tamponi molecolari e 2.493 tamponi antigenici rapidi.