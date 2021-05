Genova – Sono 32 le bandiere blu conquistate dalla Liguria che, anche quest’anno, si conferma al primo posto, seguita dalla Campania.

I premi tengono conto non solo delle condizioni del mare e delle spiagge ma anche della ricettività turistica, dei servizi e dell’attenzione all’Ambiente.

Le località che ottengono le Bandiere Blu in Liguria

In provincia di Imperia: Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina.

In provincia di Savona: Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze.

In provincia di Genova: Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia.

In provincia di La Spezia: Framura, Bonassola, Levanto, Lerici, Ameglia.

Gli approdi della Liguria che ottengono le Bandiere Blu

In provincia di Imperia: Porto di Bordighera (Bordighera); Portosole (Sanremo); Marina degli Aregai (Santo Stefano al Mare); Marina di San Lorenzo (San Lorenzo al Mare); Go Imperia.

In provincia di Savona: Marina di Andora (Andora); Marina di Alassio (Alassio); Marina di Loano (Loano); Vecchia Darsena Savona (Savona); Cala Cravieu (Celle Ligure); Marina di Varazze (Varazze).

In provincia di Genova: Marina di Chiavari (Chiavari).

In provincia di La Spezia: Porticciolo di Portovenere (Porto Venere); Porto Mirabello (La Spezia); Porto Lotti (La Spezia).