Genova – Partirà questa sera, alle 23, la nuova campagna di prenotazioni per il vaccino anti coronavirus per le persone nella fascia di età compresa tra i 50 e i 54 anni.

Le prenotazioni saranno possibili sul portale prenotovaccino.regione.Liguria.it e da domani, martedì 17 maggio, anche tramite numero verde, il servizio Cup e le farmacie convenzionate con le Asl.

Dal 21 maggio invece, prenotazioni aperte anche per la fascia di età compresa tra i 45 e i 49 anni sul portale web mentre si dorvà attendere sino al lunedì successivo per prenotare con numero verde, Cup e farmacie convenzionate.

Per le persone nella fascia di età compresa tra i 40 e i 44 anni la data per le prenotazioni è invece da venerdì 28 maggio per il portale web e dal lunedì 31 maggio per Cup e Farmacie.