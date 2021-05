Genova – Nascondeva la droga nell’unica scarpa che indossava il pusher di 27 anni privo di una gamba arrestato ieri dagli agenti della Polizia Locale.

L’uomo è un disabile con regolare permesso di soggiorno era già sotto osservazione perché sospettato di portare avanti un’attività di vendita di stupefacenti.

Fermato dagli agenti in pattuglia nel centro storico in piazza Metelino, è stato sottoposto a un controllo dei documenti. Nel mostrare i documenti, tirati fuori da un borsello che l’uomo teneva sotto i vestiti, gli uomini della Locale hanno notato una grande quantità di banconte.

Visto il suo atteggiamento da subito poco collaborativo ed evasivo, gli agenti gli hanno chiesto se avesse qualcosa da nascondere.

Il 27enne a quel punto ha consegnato spontaneamente una modica quantità di hashish, suddivisa in un quadratino e in una piccola stecca.

Il personale in servizio, a quel punto, ha deciso di portarlo nella sede di piazza Ortiz per una identificazione e perquisizione.

Nell’unica scarpa del pusher, gli agenti hanno trovato 20 involucri o pezzetti di stupefacente di vario tipo: cannabis, oppiacei, cocaina, tutto a disposizione dei clienti.

Nonostante, come dichiarato dallo stesso cittadino, non avesse occupazione né fissa né temporanea, l’uomo è stato trovato in possesso di 6 banconote da 50 euro, 3 da 10 euro e una da 5 euro, per un totale di 335 euro.

Dal controllo dei precedenti presso la banca dati della Questura, sono emersi tre alias riferibili al 27enne pluripregiudicato.

L’uomo è stato arrestato per spaccio in attesa del processo per direttissima di questa mattina, al quale il magistrato ha convalidato l’arresto e ha deciso per lui l’obbligo di firma.