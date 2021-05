Genova – Il Green Pass, il passaporto che consentirà gli spostamenti in sicurezza in Italia e all’estero sarà valido per 9 mesi.

E’ quanto prevede il testo finale del Decreto Legge approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

L’articolo 14 del Dl numero 65 del 18 maggio 2021 dispone anche che il Green pass venga rilasciato anche “contestualmente alla prima dose di vaccino”, diventando valido a 15 giorni dalla somministrazione.

Una modifica sostanziale rispetto a quanto precedentemente indicato che potrebbe portare anche alla riapertura delle discoteche, al momento non menzionate del calendario delle riaperture illustrate dal governo.