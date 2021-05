Genova – Autostrade nel caos e turisti imbottigliati lungo la A7.

Una domenica pomeriggio da dimenticare per chi ha scelto di trascorrere qualche ora in Liguria e per quanti hanno deciso di spostarsi sulle autostrade nell’intorno di Genova.

I disagi maggiori si registrano nella zona di Bolzaneto, sempre sulla A7, con lunghe code in direzione nord.

Traffico a singhiozzo anche tra Vignole Borbera e Genova, dove numerosi sono i restringimenti di corsia e per diversi chilometri si viaggia a doppio senso di marcia su unica carreggiata.

Auto a passo d’uomo e turisti infuriati per l’ennesimo disagio alla circolazione autostradale.