Genova – Boccadasse e la passeggiata Anita Garibaldi di Nervi sono il set del video che accompagna “Señorita”, il nuovo brano di Clementino e Nina Zilli.

Un duetto estivo, un brano reggae che annuncia l’arrivo della bella stagione, immancabile, il video in cui i protagonisti si muovono sullo splendido sfondo della spiaggetta dell’antico borgo marinaro e tra gli scorci della passeggiata a mare.

“Señorita” è il frutto di una speciale collaborazione tra il rapper Clementino e Nina Zilli e vede alla produzione Zef e Cino.

Il brano, disponibile in rotazione da oggi, vede la collaborazione, oltre ai due artisti, anche di Rocco Hunt e Federica Abbate, vincitrice del concorso Genova Per Noi e autrice di “Roma-Bangkok” di Baby K.

Un sound dal sapore tipicamente estivo che Clementino stesso ha definito una delle possibili “tracce ‘Hit Killer’ di quest’estate”.

Il rapper napoletano aggiunge ancora: “Il reggae tropicale di questo brano è super coinvolgente, il brano è stato scritto da Rocco Hunt e Federica Abbate, sono contento per la prima volta di cantare una canzone scritta da un altro artista, non mi era mai successo e per me questa è una nuova avventura. Duettare con Nina è un desiderio che avevo da tempo. Lei sembra la mia versione femminile sia umanamente che musicalmente”.

Nina Zilli, invece, ha aggiunto: “Le sonorità tropicali, il reggae e il rocksteady sono radici da cui difficilmente mi riesco a staccare. Cantare ‘Señorita’ al fianco di Clementino è stato naturale e molto divertente. Abbiamo background musicali diversi ma anche molto affini, la musica in levare è uno dei miei, nostri, grandi amori. Spero che si senta tutta questa passione”.

Un brano che, sicuramente, ci farà compagnia per tutta la prossima estate.