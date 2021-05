Genova – Una ragazza è stata aggredita da una giovane armata di coltello all’interno della stazione di Sestri Ponente.

L’aggressione è avvenuta ieri sera, intorno alle 22,15. Ferita anche una donna che ha tentato di difendere la vittima.

La polizia ha arrestato una 24enne genovese, pregiudicata, per lesioni personali aggravate e minacce aggravate, denunciandola altresì per porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

Ieri sera le volanti del commissariato Cornigliano sono intervenute alla stazione di Sestri Ponente per un’aggressione in atto al binario 1.

Fatto bloccare il treno in partenza gli agenti hanno percorso tutto il binario fino a quando un gruppo di persone all’interno del convoglio, ha richiamato la loro attenzione.

Tra loro, una donna visibilmente scossa con una ferita lacero contusa alla tempia

ed un taglio all’orecchio.

Scesi dal treno e chiamati i soccorsi per la donna ferita, gli agenti si sono informati sull’accaduto.

I componenti del gruppo, una famiglia allargata con i figli anche minori, hanno

raccontato che, mentre si stavano recando alla stazione dopo una serata in

pizzeria, sono stati seguiti da una sconosciuta che li insultava proferendo frasi

molto volgari ed ingiuriose.

Il padre, temendo soprattutto che i bambini si spaventassero, ha portato velocemente tutti al binario per tornare a casa. Poco dopo è sopraggiunta la 24enne che armata di una cinghia e di un coltello ha urlato minacce di morte alla figlia maggiore dell’uomo e si è scagliata contro di lei brandendo il coltello.

La compagna di lui si è frapposta tra loro ed è stata colpita alla testa. Mentre l’uomo si

impossessava del coltello e soccorreva la ferita, la malvivente ha cominciato a

prendere a cinghiate la ragazza in tutto il corpo, finché, sentendo che veniva

chiamata la Polizia, si è data alla fuga.

Ma non è andata molto lontano, infatti durante il racconto della famiglia ai poliziotti,

la giovane è tornata urlando ancora minacce di morte contro la ragazza, che

continuava a non capire perche ce l’avesse così tanto con lei.

Portata alla calma e condotta in Questura, la 24 enne è stata condotta al carcere

di Pontedecimo in attesa di parlare con il Magistrato