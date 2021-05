Genova – “Questa settimana abbiamo raggiunto un nuovo record di vaccinazioni”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante il consueto punto della situazione sull’emergenza sanitaria causata dalla pandemia.

“Siamo arrivati a 82.585 vaccini somministrati – ha spiegato Toti – con una media di 11.800 somministrazioni al giorno. In una sola settimana è stato immunizzato oltre il 5,6% della popolazione ligure, tra prime e seconde dosi. L’open day Astrazeneca, che domani sarà ripetuto con le stesse modalità di lunedì scorso, ha funzionato alla grande”.

“Da martedì 1 giugno bar e ristoranti potranno utilizzare anche gli spazi al chiuso per le consumazioni dei clienti – prosegue Toti – e da lunedì 7 giugno anche la Liguria tornerà quasi completamente alla normalità con il passaggio in zona bianca, grazie alla continua e inesorabile diminuzione dei dati relativi alla pandemia. In particolare, oggi gli ospedalizzati rimangono sostanzialmente stabili, con 2 ricoverati in più, a causa del rallentamento delle dimissioni nel fine settimana. Sono due in meno rispetto a ieri i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Sono 40 in meno le persone in isolamento domiciliare, calano (-60) anche le persone attualmente positive”.

Nel bollettino odierno con i dati del flusso Alisa-ministero vengono registrati 4 decessi, due dei quali relativi al 22 e al 24 maggio e solo due alla giornata di ieri.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, “abbiamo raggiunto i 941.094 vaccini somministrati – afferma Toti – pari al 97% di quelli consegnati. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 3.479 dosi di cui 2.374 di vaccini freeze (Pfizer o Moderna) e 1.105 di vaccini cold (Astrazeneca o Johnson)”.

Rispetto alla popolazione residente, in Liguria è stato vaccinato il 40,58% dei liguri con la prima dose (in Italia il 38%) e il 21,14% ha concluso il ciclo vaccinale (19,40 a livello nazionale).

Il presidente della Regione ricorda poi che “da domani i liguri nella fascia di età 40-44 anni potranno prenotare il vaccino non solo sul portale dedicato ma anche attraverso il numero verde (800 938818), le farmacie abilitate al servizio Cup e gli sportelli Cup di Asl e ospedali.

E domani sera alle 23 partirà il secondo OpenDay per tutti gli over18 che vogliano prenotare un vaccino AstraZeneca o Johnson attraverso il portale. Siamo certi – conclude Toti – che anche questa volta la risposta dei giovani sarà importante, per dimostrare ancora la loro voglia di ritorno alla normalità”.