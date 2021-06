Follo – E’ finita nelle gelide acque del fiume Vara per soccorrere il cane scivolato lungo l’argine. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine, nel pomeriggio di oggi per una donna caduta in acqua nel tentativo di prestare soccorso al suo cane.

Quando ha visto il suo animale trascinato via dalla corrente non ha esitato a lanciarsi in acqua ma poi si è ritrovata a sua volta in difficoltà restando bloccata in un tratto di basso fondale.

Fortunatamente alcuni passanti hanno notato la scena ed hanno chiamato subito il 118 che ha inviato una squadra dei Vigili del Fuoco di La Spezia nel Comune di Follo, in località Piano di Valeriano – Bottagna.

La squadra giunta sul posto con cinque unità VVF di cui due operatori SFA (Soccorso Fluviale Alluvionale) e muniti di un gommone abilitato al soccorso fluviale, provvedeva al recupero di una donna e del suo cane nelle acque del Fiume Vara.

La donna, per recuperare il suo cane trascinato dalla corrente, si trovava in difficoltà all’interno del letto del fiume in una zona di basso fondo, impossibilitata a rientrare sull’argine.

Una volta effettuato il recupero, si affidava l’infortunata alle cure del personale sanitario del 118 La Spezia Soccorso giunto sul posto.