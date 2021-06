Rapallo – Cede una grata ed un 70enne cade per diversi metri. E’ successo nel parcheggio della stazione di Rapallo, nel levante ligure.

Momenti di comprensibile terrore per un pensionato che è precipitato per circa 4 metri dopo che la grata sulla quale stava camminando si è sganciata per motivi ancora in via di accertamento.

L’anziano è caduto ed ha riportato diverse ferite ma fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco e il 118 e gli uomoni del soccorso lo hanno issato fuori dalla grata e poi trasferito in ospedale per accertamenti.

Resta da chiarire come sia possibile che una grata posta a copertura e riparo di un baratro di diversi metri possa cedere improvvisamente al passaggio di una persona.

In corso un’indagine per accertare eventuali respondabilità.