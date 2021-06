Genova – La Liguria raggiunge il milione di dosi di vaccino somministrate. Genova – La Liguria raggiunge il milione di dosi di vaccino somministrate.

La milionesima dose è stata somministrata questa mattina nell’hub vaccinale allestito alla Fiera del Mare di Genova.

A ricevere la dose numero 1.000.000 è stata Anna, una studentessa di architettura di 27 anni che ha scelto la somministrazione dei vaccini a vettore virale su base volontaria e ha ricevuto la dose del siero AstraZeneca.

Intanto si preparano le prenotazioni per le fasce di età dai 12 ai 18 anni, attive da lunedì 7 giugno mentre le chiamate volontarie per i vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson nella fascia d’età tra i 18 e i 59 anni fanno registrare il tutto esaurito in tutta la regione.

La seconda tranche di prenotazioni lo scorso 31 maggio ha fatto registrare in poche oltre 18mila prenotazioni.

La prossima settimana vedrà anche l’apertura delle prenotazioni per la fascia 30-34 dal 9 giugno, da 25-29 giovedì 10 giugno, 19-24 da venerdì 11 giugno.