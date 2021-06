Il campo di alta pressione presente sulla Liguria tende a flettere per l’arrivo di infiltrazioni di aria fresca che determineranno una maggiore instabilità nei prossimi giorni.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 5 giugno 2021

Nuvolosità medio-bassa in aumento nel corso della giornata, in modo particolare sul settore centrale; generale assenza di piogge. Maggiori schiarite sui versanti padani e ai lati della regione.

Venti moderati meridionali, rinforzi sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio (Marino).

Mari da poco mosso a mosso.

Temperature: In lieve aumento le minime, in lieve calo le massime

Costa: min +16/18°C, max +21/24°C

Interno: min +6/13°C, max +18/25°C

Domenica 6 giugno 2021

Nubi sparse al mattino senza fenomeni. Nel pomeriggio sviluppo di temporali nelle aree interne, in modo particolare tra Val Trebbia, Aveto e Alpi Liguri. Basso il rischio di sconfinamenti lungo le coste.

Venti: Deboli variabili in costa, deboli da nord-est sui versanti padani.

Mari: Da mosso a poco mosso.

Temperature: In lieve ed ulteriore calo nei valori massimi.

Lunedì 7 giugno 2021

Tempo instabile con rischio di temporali specie sull’Imperiese e il settore centro-orientale della regione.