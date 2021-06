Genova – Uno sciopero con corteo per le strade della città per i dipendendi di Leonardo (ex Finmeccanica). La protesta è stata organizzata dai sindacati per la mattinata di oggi, martedì 8 giugno per chiedere chiarezza su alcuni “rami” aziendali che potrebbero subire robusti tagli al personale e segnare il futuro di tutta l’azienda a partecipazione statale.

Lo sciopero è iniziato questa mattina e verso le 9 dovrebbe partire il corteo con i lavoratori che muoverà dalla stazione di Principe verso il centro città con pesanti conseguenze sul traffico cittadino.

Il percorso previsto vede la partenza da Principe in direzione della Stazione Marittima per poi percorrere via Gramsci e via delle Fontane, salire in piazza dell’Annunziata e percorrere la strada verso Largo Zecca, Galleria Garibaldi, piazza Portello, Galleria Bixio, piazza Corvetto, via Roma sino alla Prefettura dove è previsto un incontro di una delegazione di lavoratori ed il rappresentante del Governo centrale.