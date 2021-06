Genova – Sono 3 i decessi e 20 i nuovi positivi al Covid-19 scoperti nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 3.112 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri tamponi 2.093 antigenici rapidi. Genova – Sono 3 i decessi e 20 i nuovi positivi al Covid-19 scoperti nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 3.112 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri tamponi 2.093 antigenici rapidi.

Intanto, da oggi gli appartenenti alle fasce dai 60 anni in su potranno scegliere con quale siero essere vaccinati, questo per superare le reticenze di molti che vedono i vaccini a vettore virale meno sicuri. Uno “stratagemma” da parte delle autorità sanitarie per raggiungere e vaccinare una posizione di popolazione che, come individuato dalla struttura commissariale, è più esposta a rischi e che, se non vaccinata, rischia di pagare un caro prezzo.

Qui di seguito il dettaglio il dettaglio dei nuovi contagi, riferito alla residenza della persona testata.

– IMPERIA (Asl 1): 0

– SAVONA (Asl 2): 4

– GENOVA (Asl 3): 13

– CHIAVARI (Asl 4): 1

– LA SPEZIA (Asl 5): 1

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1