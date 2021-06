Ventimiglia – Aveva più volte pubblicato minacce esplicite alla ex compagna che ha poi ucciso prima di suicidarsi Antonio Vicari, il 65enne che oggi pomeriggio ha freddato Sharon Micheletti, 30 anni, in un vero e proprio agguato a Roverino, frazione di Ventimiglia.

Più volte la vittima aveva denunciato comportamenti persecutori dell’ex compagno e avrebbe confidato alle amiche di aver avuto paura.

Nel pomeriggio l’uomo l’ha seguita mentre si spostava in auto e quando la vettura si è fermata davanti ad un bar e l’accompagnatore è entrato per comprare le sigarette, Vicari l’ha affrontata sparando diversi colpi dal finestrino dell’auto e l’ha uccisa.

L’uomo ha poi tentato di entrare nel bar per uccidere anche quello che considerava un rivale ma la reazione della barista lo ha messo in fuga e poi si è suicidato.