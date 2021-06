Coronavirus, nessun decesso e calano ancora i nuovi contagi

Nessun nuovo decesso e 10 nuovi contagi da Coronavirus in Liguria. Sono i dati registrati nel bollettino ufficiale della Regione Liguria.

Nessuna nuova vittima del covid e nuovi casi di contagio ancora in calo con 10 sole infezioni scoperte con 1.785 tamponi molecolari e 933 test antigenici.

Questo il dato dei nuovi contagi suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 1

SAVONA (Asl 2): 5

GENOVA (Asl 3): 4

LA SPEZIA (Asl 5):0