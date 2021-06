Genova – Trovano una bomba da guerra nel bosco e chiamano i carabinieri.

Stavano facendo una passeggiata nel bosco nella zona del passo del Turchino, nell’entroterra genovese, quando hanno deciso di sperimentare un metal detector appena acquistato ed hanno trovato una bomba inesplosa semi sepolta tra il terriccio.

Grande sorpresa per una coppia di appassionati escursionisti quando il loro “cercametalli” ha segnalato la presenza di qualcosa di anomalo nel bosco dove stavano passeggiando.

Il rilevatore ha infatti permesso il ritrovamento di una grossa bomba, residuato di guerra, potenzialmente ancora in grado di esplodere.

I due hanno subito avvertito i carabinieri che, prontamente, hanno raggiunto la zona e messo in sicurezza l’ordigno in attesa dell’intervento degli artificieri dell’esercito.

Il curioso ritrovamento è stato ripreso dalla pagina Facebook “Misteri della Terra” che ha pubblicato foto e video.