Genova – Un gruppo di Migranti che camminano a piedi lungo l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia. Momenti di comprensibile tensione, questa mattina, sul tratto autostradale che va da Genova Pegli a Genova Aeroporto per la presenza di un gruppo di giovani migranti probabilmente scaricati da un camion che viaggiava in direzione della Francia.

La presenza dei Migranti è stata subito segnalata alle forze dell’ordine ma il pericolo è stato grande e molti automobilisti si sono imbattuti nel gruppetto in punti decisamente pericolosi.

Fortunatamente alcune auto si sono fermate con le quattro frecce per consentire ai giovani di raggiungere in sicurezza una piazzola dove è poi arrivata la polizia stradale.

Grazie alla collaborazione di tutti nessuno è rimasto ferito.

L’episodio riporta di stretta attualità il dramma delle persone che cercano di raggiungere il confine con la Francia, a Ventimiglia, dopo aver attraversato il Mediterraneo con ogni mezzo.