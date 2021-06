Genova – Pesto senza aglio ritirato dagli scaffali del supermercato Esselunga di via Piave. Non si tratta di una “scelta” gastronomica ma di una precauzione dopo un allarme sanitario.

Esselunga ha infatti segnalato sul suo sito web di aver richiamato (tolto dal mercato) un lotto di Pesto prodotto dalla Novella perché potrebbe essere “non conforme ai criteri di sicurezza alimentare di cui al Reg. 2073/05”, che stabilisce i criteri microbiologici per i prodotti alimentari”.

Il pesto tolto dagli scaffali è quello nelle confezioni da 130 grammi e che riporta sulla confezione il numero di lotto L171 e la data di scadenza 19/06/2021.

Le associazioni dei Consumatori invitano a non consumare il prodotto indicato nel lotto per “precauzione”.

Il pastificio Novella di Sori che produce il pesto oggetto del ritiro, non ha fornito dettagli su quanto avvenuto.