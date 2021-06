Genova – Pochi cestini sulla spiaggia di Sturla e spazzatura che traborda trasformando l’arenile in una discarica.

Ancora lamentele, nel quartiere di Sturla per il servizio di raccolta rifiuti di Amiu dopo i ripetuti ritrovamenti di spazzatura abbandonata sulla spiaggia e l’arrivo di cinghiali affamati dalle alture.

I residenti chiedono da tempo che, almeno nel periodo estivo, venga aumentato il numero dei bidoni per la raccolta della spazzatura o che si provveda ad uno svuotamento degli stessi ripetuto a più riprese durante la giornata.

“La gente che viene sulla spiaggia di giorno riempie i bidoni – spiegano i residenti – e alla sera non c’è più spazio per chi viene a trascorrere un pò di tempo all’aria aperta, al fresco, e magari mangia la pizza sulla spiaggia. Non serve un genio per capire che deve aumentare il numero dei bidoni o si deve passare più volte a vuotarli”.

Le segnalazioni ad Amiu, secondo i segnalatori, sono numerose ma il servizio resta immutato, anno dopo anno.

“La colpa maggiore è certamente di chi non si porta dietro la spazzatura – spiegano ancora i residenti – i bidoni sulla strada ci sono. Ma se la gente non ci arriva si può provare a rendere più efficace il servizio, quantomeno per preservare la spiaggia libera che è di tutti”.

