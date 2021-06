Genova – Verrà eseguita oggi l’autopsia sul corpo di Umberto Ortu, il manager di Banca Generali trovato morto per strada, nel comprensorio della Pineta di Arenzano.

Ortu, 51 anni, district manager di Generali, era stato trovato riverso a terra, in via del Lucertolone, con una profonda ferita alla testa che ha fatto pensare ad un omicidio, ipotesi non ancora esclusa anche se si pensa sia più probabile un malore e che la ferita sia stata causata dalla caduta a terra.

Nessun riscontro, infatti, dalle telecamere della zona. La via non ha video sorveglianza e nessuna telecamera della zona ha ripreso Ortu in compagnia di altre persone e i racconti degli amici presenti alla festa cui ha partecipato anche l’uomo trovato morto poche ore dopo da un addetto alla sorveglianza, parlano di una persona serena e senza apparenti preoccupazioni.

Ortu avrebbe lasciato la festa intorno alle 2 dicendo di essere stanco e di voler rincasare e poche ore dopo è stato trovato ormai privo di vita, riverso a terra.

L’esame medico legale accerterà le cause del decesso e chiarirà se ad uccidere Umberto Ortu sia stato un malore o se, invece, sia intervenuto il gesto volontario di qualcuno.