Genova – Uno sciopero con corteo per dire no alla cassa integrazione decisa dall’azienda. I lavoratori delle Acciaierie Accelor-Mittal (ex Ilva) di Cornigliano sono scensi in strada questa mattina, già dalle 7, per un corteo di protesta che sta bloccando la strada Guido Rossa che collega il ponente di Genova con il centro.

Pesantissimi i disagi per il traffico, soprattutto a ponente.

Non è ancora chiaro se il corteo resterà in via Guido Rossa o se invece muoverà verso il centro per chiedere una risposta del Governo a tutte le questioni ancora aperte.

I sindacati considerano “irricevibile” la proposta di nuova cassa integrazione perché – sostengono – il mercato chiede acciaio in un momento in cui tutte le imprese ripartono e dunque sarebbe il momento di lavorare invece di fermare o ridurre il lavoro degli impianti.

Il timore è che la scelta della cassa integrazione nasconda invece altri “piani”.

notizia in aggiornamento