Genova – Un tragico incidente o una terribile scelta. E’ morta sul colpo la donna di circa 50 anni che questa mattina è precipitata dal diciassettesimo piano di un edificio di via Fieschi, nel pieno centro di Genova.

Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe caduta da una finestra finendo in un cavedio.

Come riporta l’edizione on line del Secolo XIX, una prima ricostruzione farebbe pensare a un suicidio: la donna, infatti, stava lavorando in un ufficio quando si è lanciata dalla finestra proprio sotto gli occhi dei colleghi.

Sul posto sono presenti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Al momento non viene esclusa neppure l’ipotesi di un malore o di una tragica fatalità.