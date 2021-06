Palazzuolo sul Senio (Firenze) – E’ stato ritrovato il piccolo Nicola Tanturli, il bambino di nemmeno due anni che ieri mattina era scomparso dalla casa di Palazzuolo sul Senio, nel Mugello.

Il piccolo è stato ritrovato a tre chilometri da casa, è in buone condizioni di salute e sta bene.

A ritrovare il bimbo di appena 21 mesi è stata una troupe della Rai che lavora per La Vita in Diretta.

L’allarme per la scomparsa del piccolo Nicola era scattato ieri mattina quando i genitori non lo hanno ritrovato nel letto.

Subito le ricerche hanno impegnato i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della locale stazione e numerosi volontari per un totale di 200 persone che hanno battuto i boschi nell’intorno per tutto il giorno e per tutta la notte.

Questa mattina la bella notizia, il piccolo Nicola è stato ritrovato.