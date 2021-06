Genova – Barbora Bobulova e Federico Zampaglione inaugureranno quest’oggi, giovedì 24 giugno, la seconda edizione del festival cinematografico Genova Reoladed, presentato da Circuito con la direzione artistica di Giorgio Viaro.

Alessandro Giacobbe, presidente di Alesbet, la società che produce la manifestazione insieme al Centro Culturale Carignano, spiega: “Riprendiamo il progetto varato l’anno scorso con un entusiasmo e una fiducia ancora maggiori. Abbiamo costruito un programma più strutturato e ampliato le giornate, che sono passate da otto a undici, sostenuti dalla convinzione che il Festival diventerà un appuntamento cittadino annuale”.

La manifestazione continuerà fino al prossimo 4 luglio in tre location: Palazzo Ducale, cinema Sivori e cinema America.

Ogni giorno sarà presentato un film diverso direttamente dagli attori e dai registi.

Giorgio Viaro, direttore della manifestazione, aggiunge: “E’ un festival ambizioso perché nasce nel periodo più difficile in assoluto, quello della pandemia. Rinnoviamo la volontà di coinvolgere il corpo cittadino in una rinascita culturale dopo un altro anno difficile, proponendo un parterre di ospiti importanti e una proposta in cui si sovrappongono linguaggi differenti, dal cinema al cortometraggio, dalla realtà virtuale al talk show”.

La sede principale del Festival è Palazzo Ducale. “Chi si occupa di cultura come noi – commenta Serena Bertolucci, presidente della Fondazione Palazzo Ducale di Genova – mai come oggi deve pensare alla crossmedialità e dare un messaggio di speranza”.

Il primo appuntamento è giovedì 24 giugno nel Giardino del Bistrot Sivori, in salita Santa Caterina 48 r, con l’aperitivo con Barbora Bobulova.

L’evento inizierà alle ore 19.00 (euro 10, prenotazioni info@alesbet.it) e l’attrice dialogherà con Giorgio Viaro.

Un’occasione informale per incontrare l’attrice protagonista del cortometraggio “Paolo e Francesca” di Federico Caponera che sarà presentato alle ore 21 nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale, sede principale di Genova Reloaded.

Il corto affronta un tema molto delicato: una coppia, interpretata da Fabrizio Rongione insieme all’attrice slovacca, è sconvolta dalla notizia di una grave malattia.

Bobulova e Caponera parleranno con Viaro e con il pubblico di come hanno affrontato le riprese sul piano tecnico e su quello emotivo.

La serata prosegue alle ore 22, sempre nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale, con il primo film in concorso, “Morrison” di Federico Zampaglione, che lo presenta al pubblico prima della proiezione e rimane a disposizione per rispondere alle domande del pubblico.

Il film diretto dal leader dei Tiromancino, segue la storia di un giovane artista sognatore (Lorenzo Zurzolo) e di un ex rockstar in crisi (Giuseppe Calcagno): due generazioni diverse unite dalla passione per la musica.

E’ il quarto lungometraggio di Zampaglione che aveva debuttato con il noir “Nero bifamiliare” per proseguire con il genere horror di “Shadow” e “Tulpa – Perdizioni mortali”, dividendo la sua carriera la musica e il cinema.

Il concorso “Genova Reloaded” è una novità di questa edizione del festival. Il premio del pubblico sarà assegnato dalla giuria popolare composta dagli spettatori presenti alle proiezioni. Ognuno riceverà una scheda divisa a metà con due sole scritte: sì e no, da barrare per segnalare il proprio giudizio sul film. A valutare le opere sarà anche una giuria tecnica presieduta da Steve Della Casa, composta dal direttore del Teatro Nazionale di Genova Davide Livermore, la direttrice della Fondazione Palazzo Ducale di Genova Serena Bertolucci, la giornalista de Il Secolo XIX Raffaella Grassi.

Saranno loro ad assegnare la prima edizione del Premio Genova Reloaded al miglior film di questa edizione.

Ingresso:

Intero: € 8

Ridotto: € 7

Aperitivo con Barbora Bobulova € 10

In caso di pioggia le proiezioni previste al Ducale saranno trasferite al cinema Corallo