Genova – Hanno truffato una anziana di 86 anni per una somma che supera i 130mila euro i cinque denunciati dai Carabinieri di Marassi.

Le indagini hanno portato al deferimento in stato di libertà per truffa in concorso di una 55enne impiegata delle Poste Italiane e incensurata, e alla denuncia di altre quattro persone, tutte residenti a Genova e con precedenti, di età compresa tra i 28 e i 64 anni.

Lo scorso marzo la donna ha denunciato ai militari che, a sua insaputa, era stato chiesto tilt trasferimento del suo conto corrente postale in una filiale in una cittadina della Campania e che erano state autorizzate operazioni per il trasferimento di denaro dal suo conto corrente per un importo di circa 80mila euro.

Gli uomini dell’Arma hanno quindi predisposto le indagini e scoperto che l’impiegata delle Poste aveva fornito ai suoi complici la documentazione della vittima per effettuare il trasferimento e le successive autorizzazioni per lo spostamento di denaro.

Il danno patrimoniale stimato dai Carabinieri è di oltre 130mila euro.