Savona – Poteva avere conseguenze peggiori quanto accaduto stamattina sull’autostrada A6 nel tratto compreso tra Altare e Millesimo, in provincia di Savona.

Qui un tir ha imboccato l’autostrada contromano percorrendo una parte di tragitto in direzione opposta rispetto al senso di marcia.

Per una pura coincidenza non si sono verificati scontri con gli altri veicoli presenti in strada.

Numerosi sono stati gli automobilisti che hanno allertato la Polstrada, intervenuta intercettando il mezzo pesante.

Il camion si trova ora fermo a bordo strada, in un’area di sosta.

Gli agenti della Stradale stanno conducendo le verifiche del caso.