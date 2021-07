Genova – Un nuovo intervento di riparazione sui giochi di piazza Galileo Ferraris, a Marassi, danneggiati dai teppisti e da ragazzetti troppo grandi che usano i giochi dei bambini più piccoli.

A comunicarlo il Municipio Bassa Val Bisagno che ha attivato l’ennesima riparazione a spese della collettività per giochi inaugurati da pochi mesi e già oggetto di diversi intervento di riparazione.

Ancora una volta – pur in presenza di telecamere evidentemente poco presidiate – ragazzetti più grandi e veri e propri vandali hanno usato a sproposito i giochi destinati ai bimbi più piccoli e li hanno danneggiati con il loro peso o con veri e propri atti di teppismo.

Ancora una volta la collettività (tutti noi) pagherà per i danni di pochi incivili e tutto senza che sia stata elevata una sanzione per l’uso improprio dei giochi.

Il tutto mentre – sino a poche settimane fa – ad alcune decine di metri c’era la locale sezione della polizia locale.

I residenti e i frequentatori chiedono che vengano effettuati controlli visto che il numero degli agenti è sensibilmente aumentato per le decine di nuove assunzioni mentre servizi come l’apertura e la chiusura dei giardini pubblici è ormai affidata a Cittadini volenterosi.