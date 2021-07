Altre 24 ore senza decessi da coronavirus in Liguria e nuovi contagi in calo con il numero dei test effettuati sulla popolazione.

Sono 8 le persone risultate positive con 1.541 tamponi molecolari e 717 tamponi antigenici rapidi effettuati su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone.

Sembra gradualmente rientrare l’emergenza sanitaria della pandemia in Liguria anche se non è ancora chiaro se sia l’effetto della campagna vaccinale, comunque importante, o il periodo estivo che sembra avere un pesante effetto sull’incidenza del covid.

Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio, suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 1

SAVONA (Asl 2): 0

GENOVA (Asl 3): 5

Chiavari e Tigullio (Asl 4): 0

LA SPEZIA (Asl 5): 2