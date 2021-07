Genova – Un parcheggio – autoporto a Multedo, nell’area Ex Fondega Sud, per smaltire code e blocchi del porto. Si arroventano le proteste, specie sui social, per la proposta del Comune di Genova di realizzare un autoporto, una sorta di mega parcheggio di sosta breve per dare respiro alla viabilità locale quando il Porto non è in grado, come sta avvenendo in questi giorni, di assorbire il traffico di camion e Tir.

La proposta avanzata e che sta facendo imbestialire i residenti, è quella di creare il mega parcheggio, con enorme flusso in entrata ed uscita di mezzi pesanti, nell’area lasciata libera dall’ex insediamento Fondega Sud, nel quartiere di Multedo.

Una proposta avanzata nel riservo assoluto e senza coinvolgere la popolazione nella discussione.

La notizia ha scatenato la protesta dei comitati e dei residenti che chiedono che il quartiere non venga assoggettato ad una nuova pesante servitù quando non è nemmeno ancora stato risolto il problema delo spostamento dei depositi chimici Carmagnani e Superba.

Nonostante le ripetute (e trasversali politicamente) rassicurazioni, infatti, il problema è ancora ben lontano dall’essere risolto e la popolazione è costretta a convivere con istallazioni industriali ad altissimo rischio.

Comitati e cittadini si domandano perché la zona debba essere sottoposta ad altri disagi e perché la questione non sia affrontata con il dovuto impegno neppure dal locale Municipio.