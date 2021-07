Genova – Sale a 7 km la lunghezza della coda segnalata sull’autostrada A7 Genova – Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione di Milano a causa di un’auto che ha improvvisamente preso fuoco lungo il percorso.

L’incidente è avvenuto al km 118 in direzione Milano.

Ai soli veicoli leggeri si consiglia di uscire a Genova Bolzaneto e dopo aver percorso la viabilità ordinaria possono rientrare in autostrada a Busalla.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.