Autostrada A12 chiusa di notte per lavori tra Recco e Nervi e traffico a senso unico alternato sulla statale Aurelia tra Sori e Pieve Ligure. In Liguria il traffico va in tilt anche la notte e i lavori non hanno coordinamento e provocano disagi sempre crescenti.

Dopo le giornate trascorse in coda, sulle autostrade, a causa dei cantieri e degli incidenti, liguri e turisti devono fare i conti anche con il mancato coordinamento dei lavori stradali che, a levante, provoca code e rallentamenti anche nelle ore serali e notturne.

L’autostrada A12 Genova – Livorno chiude per lavori tra Recco e Genova Nervi e l’unica alternativa ragionevole per raggiungere da levante il capoluogo ligure resta la statale Aurelia.

Nel tratto tra Sori e Pieve Ligure, però, un cantiere causa il senso unico alternato e le auto devono quindi attendere il loro turno per passare.

Un doppio blocco che causa disagi a chi deve spostarsi e incredulità nei pochi turisti di passaggio che strabuzzano gli occhi per la disorganizzazione trovata lungo il loro viaggio.

Certamente una pubblicità molto positiva per la Liguria che tenta disperatamente di risollevarsi dopo i mesi di lockdown per il covid.