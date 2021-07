Genova – Si trova ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di Terapia Intensiva all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova il bimbo di cinque anni che questa mattina è precipitato dalla finestra nella sua casa a Lerici, in provincia della Spezia.

Lo ha fatto sapere la Direzione Sanitaria dell’ospedale pediatrico genovese.

Il piccolo è arrivato in elicottero a Genova dalla Spezia per poi essere trasferito in ambulanza al Gaslini dove si trova ricoverato in coma.

Al momento i medici stanno sottoponendo il piccolo agli esami del caso per stabilire l’estensione delle lesioni e la prognosi rimane riservata.

Secondo quanto finora riportato, il piccolo sarebbe precipitato dalla finestra della sua casa, al secondo piano.

Sono in corso le indagini del caso.