Genova – Incidente questo pomeriggio in corso Europa dove, all’altezza di via Swinburne in direzione levante, un camion e uno scooter si sono scontrati.

Sul posto stanno intervenendo i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale che stanno regolando il traffico durante le operazioni di soccorso.

Il traffico in corso Europa è al momento bloccato.

Saranno i rilievi degli agenti della Locale a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente

Notizia in aggiornamento