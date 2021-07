Santo Stefano Magra (La Spezia) – E’ scivolato dalla moto in una zona impervia all’altezza di Ponzano Superiore, nel comune di Santo Stefano Magra, il motociclista soccorso ieri pomeriggio dall’elicottero dei Vigili del Fuoco.

Per cause ancora da chiarire, l’uomo è scivolato dalla sua moto, finendo a terra in una zona impervia.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Sarzana che, raggiunto il motociclista, hanno operato in sinergia con i sanitari del 118 durante le fasi di soccorso.

Una volta stabilizzato e sistemato sulla barella, il motociclista è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea della Spezia dall’elicottero Drago.