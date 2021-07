Genova – Ancora una giornata senza decessi in Liguria. Genova – Ancora una giornata senza decessi in Liguria.

Le 24 ore appena trascorse non hanno fatto registrare morti, come accade da una settimana circa, e la giornata di oggi evidenzia anche un calo dei ricoveri in ospedale.

I nuovi contagi riscontrati in Liguria sono stati 9, a fronte di 1.732 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 645 tamponi antigenici rapidi.

Qui di seguito il dettaglio dei nuovi contagi, riferito alla residenza della persona testata.

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata

IMPERIA (Asl 1): 3

SAVONA (Asl 2): 0

GENOVA: 4

CHIAVARI: 0

LA SPEZIA (Asl 5): 1

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1