Una settimana senza decessi da coronavirus in Liguria e nuovi contagi in leggera ma costante diminuzione. E’ positivo il trend fotografato dal bollettino ufficiale della Regione Liguria che segue l’emergenza sanitaria della pandemia.La stagione estiva e l’avanzare della campagna vaccinale sembra far arretrare il virus anche se i recenti episodi di assembramento prima, durante e dopo l’incontro della finale degli europei di calcio potrebbe riservare qualche brutta sorpresa tra circa 15 giorni.

Di fatto, da una settimana, non si muore di covid in Liguria ed è già una buona notizia. In calo anche i contagi (e i test sulle persone): sono 9, scoperti con 1.732 tamponi molecolari e 645 tamponi antigenici rapidi su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone.