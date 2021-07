Rapallo – Ha visto una persona che si aggirava con fare sospetto nel parcheggio di un Hotel e quando ha capito che stava provando ad aprire le vetture ha chiamato la polizia.

Un cittadino algerino di 66 anni è stato denunciato per il reato di furto aggravato.

L’uomo è stato visto da un cittadino aggirarsi, con fare sospetto, tra le auto in sosta davanti ad un hotel di Rapallo intento a tirare le maniglie delle vetture come per vedere se qualcuna fosse aperta e quando è riuscito ad aprirne una il rapallese ha chiamato la Polizia.

Gli agenti di una volante del Commissariato intervenuta rapidamente sul posto, grazie all’aiuto del cittadino, hanno subito bloccato il ladro trovandolo in possesso di un paio di occhiali ed una giacca a vento poco prima asportati dalla vettura “visitata”.