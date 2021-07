Genova – Una grossa perdita d’acqua da una tubazione in via Ayroli, nel quartiere di San Fruttuoso e proteste per i ritardi nell’intervento di riparazione.

Da ieri notte una tubazione del servizio idrico ha una grossa perdita ma nonostante le ripetute chiamate i residenti non hanno ancora visto nessun intervento per le riparazioni.

Alcune vie limitrofe registrano un forte calo della pressione, specie ai piani alti, e forti disagi in una stagione come quella estiva in cui l’interruzione del servizio causa problemi maggiori e facilmente immaginabili.