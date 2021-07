Genova – Ricerche in corso, sulle alture di Marassi e nella zona di Sant’Eusebio per un giovane scomparso e di cui non si hanno più notizie.

L’auto del giovane, una Fiat 500 Abarth 595 di colore rosso fuoco, è stata ritrovata questa mattina nella zona di Sant’Eusebio e amici e familiari lo stanno cercando in quell’area ma non è escluso che il ragazzo sia in realtà altrove.

L’appello degli amici di Mirko Saias è presente sul gruppo Facebook “Sei di Marassi se”